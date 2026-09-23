T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Atakumİlçesi, Kesilli Mahallesi, 112 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki davalılar Abdullah Çolak, Ahmet Çolak, Aşire Ak, Ayşe Kaya, Ayşe Koç, Ayşe Nur Çağrıtekin Pala, Ekrem Çolak, Emine Tepeli, Faruk Esat Pala, Fatma Koç, Fatma Pak, Hacer Cabı, Halil İbrahim Mutlu, Hasan Ak, Hatice Çilingir, Hatice Seymen, Hava Adar, Havva Eken, Hüseyin Ak, İsmail Çolak, İsmail Mutlu, Kadircan Çolak, Leyla Kaplan, Meryem Ocak, Muammer Çolak, Mümin Pala, Mümine Tepeli, Münevver Pala, Nevra Ferhan Mutlu, Nimet Çolak, Oğuzhan Çolak, Osman Çolak, Sedat Çolak, Selma Aydıner, Sezgin Pala, Vedat Çolak, Zehra Çolak, Zeynep Ecer, Nuran Çolak ile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2026/405 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 20/10/2026 günü saat 10:50'ye bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02553098