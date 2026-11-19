T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 14187 ada 35 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki davalılar Ahmet Çiçek, Aynur Turan, Ayşe Karagöz, Ayşe Karagöz, Ayşe Özgür, Birgül Çiçek Dilli, Dilek Sandal, Dursun Çiçek, Eyüp Çiçek, Fatih Pala, Fatma Pala, Fazıl Altun, Fikret Çiçek, Gülşah Kırcalı Vural, Hakan Altun, Handan Erbil, Hasan Çiçek, Hatice Bozkurt, Hatice Karagöz, Havva Karacaoğlu, Hüseyin Altun, Hüseyin Çiçek, Hüseyin Kırcalı, İbrahim Çiçek, Kenan Başaran, Mediha Çiçek, Mehmet Pala, Menşure Tuncel, Meral Gültekin, Muiddin Taşkın, Murat Pala, Mustafa Kırcalı, Mustafa Pala, Mustafa Taşkın, Mümin Çiçek, Mümin Karagöz, Mürvet Çiçek, Müzeyyen Ergün, Nadide Rençber, Necla Karakuş, Nedim Taşkın, Nefise Çiçek, Nermin Karagöz, Neslihan Çankaya, Nurdane Atalay, Osman Çiçek, Refik Çiçek, Saadet Çiçek, Sacide Başaran, Saliha Karagöz, Selim Çiçek, Selma Karadağ, Sevim Karagöz, Şaban Pala, Yaşar Pala, Yücel Çiçek, Zarife Çiçek ile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2026/473 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 19/01/2027 günü saat 10:20'e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.11.2026
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Basın No: ILN02596088