T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Dereler Mahallesi, 8035 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Muammer Parlak ile uzlaşma sağlanamadığından;Mahkememize 2024/672 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi ŞubeMüdürlüğüne davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 08/10/2024 günü saat 11.23'e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/09/2024
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Basın No: ILN02091140