T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1202 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Yakup ŞERAS, Ayşe GEREN, Musa ŞERAS, Mustafa ŞERAS ve Havva ile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2023/1368 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube Müdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 09/01/2024 günü saat 10:18'e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/12/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01955778