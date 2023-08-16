T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 105 ada, 552 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Cengiz Akkaya ile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2023/932 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube Müdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 02/11/2023 günü saat 10:08'e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/08/2023
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Basın No: ILN01875960