T.C. SAMSUN 2. AİLE MAHKEMESİ

SAYI: 2024/868 Esas

22/05/2026

İ L A N

Mahkememizden verilen 09/04/2026 tarih 2024/868 Esas 2026/242 Karar sayılı ilamla;

"Davanın KABULÜ ile

Samsun İli, İlkadım ilçesi, Cedit Mahallesi, Cilt no:3Hane no:1226 , BSN:1’ de nüfusa kayıtlı, 68209048322 T.C kimlik nolu, Ali ve Şahinder'den olma 12/09/1965 doğumlu OSMAN KÖZ ile, Türkmenistan uyruklu GULSHAT AMANNAZAROVA'nın TMK'nın 166/1 maddesi gereğince EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMALARINA"

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, 99235306490 T.C.Kimlik numaralı Uzak ve Gurbangül kızı, 12/09/1973 doğumlu GULSHAT AMANNAZAROVA'ya kararın ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, kararın tebliğinden itibaren 2 Haftalık kesin süre içinde mahkememize sunulacak yada başka yer mahkemesi kanalı ile mahkememize gönderilecek dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulabileceği, verilen karar istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine dair iş bu ilan karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02481108