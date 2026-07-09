T.C. SAMSUN 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/809 Esas

25/06/2026

İ L A N

Mahkememizden verilen 09/04/2026 tarih 2023/809 Esas 2026/240 Karar sayılı ilamla;

"1-Davanın KABULÜ ile

Amasya İli, Amasya/Merkez ilçesi, Sofular Mahallesi, Cilt no:18Hane no:166 , BSN:81’ de nüfusa kayıtlı, 110...152 T.C kimlik nolu, Rasim Deniz ve Zuhal'den olma 20/06/1987 doğumlu BORA ÜNELLİ ile, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu 991...488 Yabancı Kimlik numaralı AYSHE AL ABDULLAH'ın TMK'nın 166/1 maddesi gereğince EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuğu 02/03/2015 doğumlu Yasemin Ünelli'nin velayetinin babaya verilmesine,

Velayeti babaya verilen müşterek çocuk ile davalı anne arasında şahsi ilişki tesisine yer olmadığına

TMK'nin 353 ve TMK'nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Tüzüğün 4'üncü maddesi gereğince velayeti kendisine verilen davacının küçüğün mal varlığı bulunduğu taktirde kararın kesinleşmesinden itibaen 1 ay içerisinde küçüğün mal varlığı dökümünü gösterir defter düzenleyerek mahkemeye ibraz etmesi, mal varlığı yok ise herhangi bir mal varlığı bulunmadığı hususunun bildirilmesi vaya mal varlığında oluşabilecek önemli değişikliklerin bildirilmesinin istenilmesine, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde yada gerçeğe aykırı bildirimde bulunulması halinde TMK madde 360 (Çocuk Mallarının Korunması-Önlemler), TMK madde 361 (Yönetimin ana ve babadan alınması) maddeleri ile TMK'nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4/2 maddesi gereğince hakkında işlem yapılacağı hususun ihtarına,

3-Alınması gereken 732,00 TL harçtan peşin alınan 269,85 TL'nin mahsubu ile eksik 462,15 TL'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Davacı tarafça karşılanan 269,85 TL başvuru, 269,85 TL peşin harç, 25.659,92 TL ilanen tebligat vs gideri olmak üzere toplam 26.199,62 TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T gereğince takdir olunan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,"

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu 991...488 Yabancı Kimlik numaralı Khalaf kızı, 01/01/1998 Al Haseke doğumlu AYSHE AL ABDULLAH'e kararın ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, kararın tebliğinden itibaren 2 Haftalık kesin süre içinde mahkememize sunulacak yada başka yer mahkemesi kanalı ile mahkememize gönderilecek dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulabileceği, verilen karar istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine dair iş bu ilan karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02505776