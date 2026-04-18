T.C. SAMSUN 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/187

İ L A N

Davacı 04/03/2023 tarihli dava dilekçesinde ; Ayrı yaşadıklarını evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş, davalı MAHER HAMEED ABBOOD dava dilekçesine karşı 2 HAFTA içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap vermediğiniz takdirde davayı inkar etmiş sayılacağınızın ihtarına,

Ön İnceleme Duruşma günü 06/10/2026 tarihinde saat : 09:05 bırakılmış olup, HMK. 139. Maddesi uyarınca1- "a-) "Belirlenen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasında hazır bulunmanız, gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK 150. Maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli mazeretiniz olmaksızın duruşmaya gelmediğiniz takdirde gelen tarafça davanın takip edilmemesi veya her iki tarafın da gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin ihtarına,

b)Taraflara dilekçelerinde belirtikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamaya yapmaları için6100 Sayılı HMK 139 maddesi gereğince davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre verilmesine, bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceğinin ihtarına,

Davalının tebligata yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilememiş, mahkememizce tebligata esas olmak üzere ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Davalı MAHER HAMEED ABBOOD'un ( anne adı Sabiha Jasim, baba adı Hameed Abboud, doğum tarihi 11/08/1973, doğum yeri Bağdat/Irak ) ( Irak kimlik no 674284 - Pasaport No A12648006 ) ye ön inceleme duruşması ile dava dilekçesinin İLAN tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur. 13/04/2026

Basın No: ILN02450195