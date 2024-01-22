T.C. SAMSUN 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/228 Esas

KARAR NO : 2023/612



10/01/2024



İLAN

*Mahkememizden verilen 20/06/2023 tarih 2022/228 Esas 2023/612 Karar sayılı ilamla;

A-Boşanmaya ilişkin davanın KABULÜ İLE

Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Yongalık Mah. nüfusa kayıtlı, 11/09/1991 doğumlu AYŞEGÜL ŞİRİN AKDİN ile aynı yer nüfusa kayıtlı, 28/12/1983 Akyazı doğumlu ZAFER AKDİN'in TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Tarafların müşterek çocuğu 14/10/2017 doğumlu Saliha Akdin'in velayetinin anneye verilmesine,

Velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile baba arasında; Her ayın, ikinci ve dördüncü haftasına denk gelen Cumartesi günü saat 09.00’dan Pazar günü saat 17.00’a kadar,dini bayramların ikinci günü saat 09:00’dan üçüncü günü saat 17.00’a kadar, İlk ve orta öğretim okullarının birer hafta olarak iki kez uygulanan ara tatillerin ilk haftasının başladığı Cumartesi sabah saat 09:00'dan ertesi hafta Cumartesi akşamı 17:00'ye kadar, İlk ve orta öğretim okullarının yarıyıl tatilinin başladığı birinci haftası Cumartesi günü saat 09:00'dan takip eden hafta Cumartesi günü saat 17.00'a kadar,her yıl 1 Temmuz günü saat 09.00’dan 10 Temmuz günü saat 17.00’a kadar, çift yıllarda çocuğun doğum gününde saat 09:00'dan aynı gün saat 17:00'a kadar, her yıl babalar gününde saat 09:00 dan aynı gün saat 17:00'a kadar , tek yıllarda 31 Aralık saat 17:00' den 1 Ocak 17:00' a kadar, babanın çocuğu yanına almak sureti ile şahsi ilişki tesisine,

TMK-182/2 maddesi gereğince babaya bilgi edinme ve ziyaret hakkı verilmesine,

Müşterek çocuk Saliha Akdin için 01/03/2022 tarihli duruşma ara kararı ile dava tarihinden itibaren takdir edilen aylık 350 TL tedbir nafakasının 15/06/2023 tarihi itibariyle aylık 1000 TL ye yükseltilmesine ve kararın kesinleşmesine kadar aynen devamına,

-Kararın kesinleşmesinden itibaren aylık 1000 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak müşterek çocuğa harcanmak üzere davacı anneye ödenmesine,

Davacı kadın için 01/03/2022 tarihli duruşma ara kararı ile dava tarihinden itibaren takdir edilen aylık 1000 TL tedbir nafakasının boşanma kararının kesinleşmesine kadar aynen devamına,

-Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren aylık 1000 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Adli yardım kararı gereğince alınmayan 179,90 TL başvuru, 179,90 TL peşin harç olmak üzere toplam 359,80 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Adli yardım kararı gereğince suç üstü ödeneğinden karşılanan tebligat gideri 404 TL, ilan bedeli 5310 TL , uzman yol ücreti 100 TL olmak üzere toplam 5814 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T gereğince takdir olunan 9200 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

B-Ziynet alacağına ilişkin davanın KABULÜ ile ;

10 adet 22 ayar 20 gr dan toplam 220 gr bileziğin davalıdan alınarak davacıya aynen iadesine, aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde 197.340,00 TL'nin 1000 TL'sinin dava tarihinden itibaren, 196.340,00 TL sinin ıslah tarihi 09/06/2023tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Adli yardım kararı gereğince alınmayan 179,90 TL başvuru, 13.480,29 TL peşin harç olmak üzere toplam 13.660,19 TL 'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Adli yardım kararı gereğince suç üstü ödeneğinden karşılanan 500 TL bilirkişi ücretinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T gereğince takdir olunan 30.601,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı ödenmesine,

*Davacı Nazmiye Güney vekili tarafından verilen 10/07/2023 tarihli istinaf dilekçesi ile özetle;

Gerekçeli Kararın hüküm kısmında Nazmiye GÜNEY ve Muhammet GÜNEY'in boşanmalarına karar verilecekken boşanan taraflar olarak Ayşegül Şirin AKDİN ve Zafer AKDİN'in adının geçtiğini, söz konusu kişilerin davaya tamamen yabancı davanın tarafı olmayan 3.kişiler olduğunu, çocuk ismi olarak da Seda ve Eda GÜNEY yerine bambaşka dava ile alakası olmayan çocuğun isminin yer aldığını, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve düğünde takılan ve sonrasında davalıya vermek zorunda kaldığı 22 gr 10 adet bileziğin aynının veya parasının davacıya ödenmesine ilişkin istinaf talebinde bulunmuştur.

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, Ordu ili Akkuş ilçesi Haliluşağı mahallesi nüfusuna kayıtlı, Akkuş 01/09/1981 doğumlu, MUHAMMET GÜNEY'e kararın ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, kararın tebliğinden itibaren 2 Haftalık kesin süre içinde mahkememize sunulacak yada başka yer mahkemesi kanalı ile mahkememize gönderilecek dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulabileceği, verilen karar istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine dair iş bu ilan karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01969907