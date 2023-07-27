T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

SAYI : 2023/18 Ort.Gid.Satış

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN



Özellikleri : Samsun İli, Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi, Ada : 9402, Parsel : 4 de kayıtlı 458,46 m2 arsa. Taşınmnaz 756 Sokaga cepheli durumdadır, bulunduğu adada ara parsel konumundadır, çevresinde yapılaşma büyük ölçüde tamamlanmıştır, yapılaşma kısmen devam etmektedir, etrafında genel olarak çok katlı site tarzında yapılan ve 4-5 katlı apartman tarzında mesken kullanım amaçlı binalar ile kısmen boş parseller bulunmaktadır,meskün saha içerisinde yer almaktadır, taşınmaz parsel Bornova Caddesine 130 metre,Atatürk Bulvarına 2 km, Türkiş Tranvay durağına 1.3 km, Eğitim ve Araştırma Ek Hizmet binasına 1 km, Özel Medikal Park Hastanesine 1.4 km, Atakum Belediyesine 1.7 km mesafede bulunmaktadır, topoğrafik olarak az meyilli, yapılaşma için uyğun bir parseldir, ulaşım uzak mesafelere tramvay, minibüs ve belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır, elektrik, telefon gibi hizmetlerin yanında her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.



Adresi : Mevlana Mahallesi, 756. Sokak, No: 15 Atakum/Samsun Atakum/ SAMSUN

Yüzölçümü : 458,46 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam (A4) 4 katlı konut alanı içerisinde bulunmaktadır, TAKS : 0.30 dur.

Kıymeti : 3.209.220,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:50

23/07/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01866131