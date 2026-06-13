T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO : 2024/47 Tereke

BASİT TASFİYE ve İFLASININ AÇILMASI İLANI

Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/47 Tereke Esas 2025/10 sayılı tereke kararı ile,68992027474 T.C kimlik nolu, Mehmet ve Hanife'den olma 01/06/1960 d.lu, 30/01/2023 tarihinde vefat eden Hanife MERTOĞLU terekesinin 4721 sayılı TMK nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

Müteveffanın terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı başvurma harcını yatırarak tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur. 09/06/2026

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Basın No: ILN02486504