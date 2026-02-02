T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2018/448 Esas

DAVALI :YUSUF ZUBARİ MANCHESTER /BİRLEŞİK KRALLIK

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar evrakını içerir davetiye çıkarılmış olup, adreste yaşayan kişinin ihtar bildirim mektubunu almayı reddiği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın KABULÜ ile,

1-Dava konusu Hatay İli, Samandağ İlçesi Yeni Mahallesi 1191 ada 28 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki hak ve yükümlülükler ile birlikte ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satıştan elde edilen bedelin taraflara tapudaki hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranında PAYLAŞTIRILMASINA,

3-Satışın İİK.nun 112-136.maddelerine göre umuma açık olarak açık artırma suretiyle yapılmasına,

4-Bilirkişi raporunun ve ekindeki krokilerin kararın eki sayılmasına,

5-Satış memuru olarak Samandağ Satış Memurluğunun görevlendirilmesine, kararın kesinleşmesine müteakip talep halinde satış işlemlerinin yapılması için dosyanın Satış Memurluğuna tevdiine,

6-Peşin alınan harç düşüldükten sonra hesaplanacak satış bedeli üzerinden binde 11,38 (binde on bir nokta otuz sekiz) nispi karar harcının paydaşlardan tapudaki hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranında tahsiline,

7-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 28.500,00 TL vekalet ücretinin paydaşlardan tapudaki hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranında alınarak anılan davacıya verilmesine, hissesine düşen kısmın anılan davacı üzerinde bırakılmasına,

8-Davalılar Ekrem Züberi, Ersan Züberi, İmran Züberi ve Münevver Züberi kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 28.500,00 TL vekalet ücretinin paydaşlardan tapudaki hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranında alınarak anılan davalılara verilmesine, hissesine düşen kısmın anılan davalılar üzerinde bırakılmasına,

9-Davalı Naciye Oktay kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 28.500,00 TL vekalet ücretinin paydaşlardan tapudaki hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranında alınarak anılan davalıya verilmesine, hissesine düşen kısmın anılan davalı üzerinde bırakılmasına,

10-Dahili davalı Meliha Kara kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 28.500,00 TL vekalet ücretinin paydaşlardan tapudaki hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranında alınarak anılan dahili davalıya verilmesine, hissesine düşen kısmın anılan dahili davalı üzerinde bırakılmasına,

11-Yargılama giderlerinin paydaşlara payları oranında yükletilmesine,

Davacı tarafından yapılan 12,80 TL başvurma harcı, 27,20 TL peşin harç, 133,60 TL diğer yargı harçları, 55.822,99TL posta ve tebligat gideri, 510,00 TL keşif ve bilirkişi gideri olmak üzere toplam 56.506,59‬ TL yargılama giderinin tapudaki hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranında alınarak davacıya verilmesine, hissesine düşen kısmın anılan davacılar üzerinde bırakılmasına,

12-6100 sayılı yasanın 333.maddesi gereğince taraflarca kullanılmayan gider avansının, hesap numarası bildirildiği takdirde hesap numarasına aktarılarak, hesap numarası bildirilmediği takdirde yazı işleri müdürü tarafından adreste ödemeli olarak PTT vasıtasıyla iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı yapılan inceleme sonucu HMK 345.maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

#ilangovtr

Basın No: ILN02391807