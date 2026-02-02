T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2024/924 Esas

DAVACI: İBRAHİM HURİOĞLU

MİRASÇILAR: (BOLOS VE REFKA'DAN OLAN) MUŞİL (MUŞİL BOLOZA), (BOLOS VE REFKA'DAN OLAN) KONSTANTİN VE(BOLOS VE REFKA'DAN OLAN) CEMİLE'NİN MİRASÇILARI ve diğerleri.

Mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının verilen ara kararı gereğince;

"Hatay İli, Samandağ İlçesi, Cemal Gürsel mahallesinde yaşamış "(Bolos ve Refka'dan olan) Muşil (Muşil Boloza), (Bolos ve Refka'dan olan) Konstantin ve(Bolos ve Refka'dan olan) Cemile'nin" mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise bu konudaki tüm belge ve delilleri ile birlikte, 2. defa yayınlanacak olan bu ilanın, son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi taktirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı olmak üzere Türk Medeni Kanunun 594. maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği hususu 2. kez ilan olunur.

Basın No: ILN02391814