T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/278 Esas

DAVALILAR : SENEM ERDOĞMUŞ Gülderen Mah. 26. Sokak No:53/6 Antakya/ HATAY

SULTAN KAHRAMAN Çekmece Mah. 7. Sokak No:2 Defne/ HATAY

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresiniz yetersiz, hatalı olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 129.maddesindeki unsurları içeren iddialara karşı savunmalarınızı içeren dilekçenizi karşı tarafa tebliğ masrafları ile iki hafta içerisinde mahkeme kalemine vermeniz aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız. duruşma günü: 08/01/2025 günü saat 09:38'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

