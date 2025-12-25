T.C. SAMANDAĞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/155 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/155 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl, Samandağ İlçe, TEKEBAŞI Mahalle/Köy, 2435 Ada, 1 Parsel, sayılı taşınmazın borçlu adına kayıtlı TAM HİSSESİ satışa çıkarılmıştır. Tekebaşı Mah. İçinde yerleşim alanı içinde yer almaktadır. Parsel Samandağ-Antakya Çevre yoluna 3300mt ve İlçe merkezine 4400mt, Samandağ Adliyesine 5400mt. Samandağ Kaymakamlığına 5700 mt. Samandağ Belediye Binasına 4200 mt, Samandağ Devlet hastanesine 5200 mt mesafededir. Bölge sosyo ekonomik açıdan orta gelir düzeyi gurubuna hitap eden yerleşim bölgesindedir. Bölgede teknik altyapı ve belediye hizmetleri mevcuttur. Tekebaşı Mahallesi 2435 ada 1 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde olup ayrık nizam yapıda 4 kat müsaadeli ticari+ konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaz üzerindeki yapının ruhsat kaydı ve yapı izin belgesi yoktur. Söz konusu taşınmazın 2025 yılına ait arsa birim m2 değeri 33,09 tl'dir.Hatay İli, Samandağ İlçesi, Tekebaşı Mahallesi, 5509. Sokak, No:2 (2435 Ada 1 Parsel) (Askı Kodu:F727T) adresinde kayıtlı taşınmaza yapı maliklerince İdare Mahkemesine açılan dava sonrası İdari Yargı kararı neticesinde yapı AZ HASARLI nihai olarak sınıflandırılmıştır. Söz konusu taşınmaz Tekebaşı Mahallesinde bulunmakta olup, 5509. Sokağa cephelidir. Köşebaşı parselde bulunan taşınmaz dikdörtgen bir formda olup, 475,26 m2 kullanım alanına sahiptir. Üzerinde ayrık nizamda 3 katlı yapı bulunmaktadır. Parsel topografik olarak düz bir yapıya sahip olup, yol kotundan düşük konumdadır. Betonarme karkas sisteminde olan yapı herhangi bir mühendislik hizmeti alınmadan yapılan ruhsatsız yapıdır. Zemin katı ofis, iş yeri olarak kullanılmakta olup, üst katları daire olarak kullanılmaktadır. Zemin oturumu 147,00 m2 olan yapının toplam kullanım alanı 441,00 m2 dir. Yaşı ve durumu itibariyle %20 yıpranma payı mevcuttur. Ayrıca üzerinde muhtelif meyve ağaçları mevcuttur. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz yerleşim alanı içinde ve aynı zamanda bulunduğu bölge itibariyle tarımsal alan yakınlarında yer almaktadır. Parselin hali hazırdaki durumuna bakıldığında üzerinde yapı mevcuttur. Yapı dışında kalan alan düz yapıda olduğu killi-tınlı toprak yapısına sahip, üzerinde muhtelif yaş ve cinste ağaçların dikili olduğu görülmüştür. Parsel zeminde mevcut yola cephelidir. Ulaşım sıkıntısı yoktur. Belediyenin her türlü hizmetinden faydalanabilir konumdadır.

Adresi : Tekebaşı Mah., 2435 Ada, 1 Parsel Samandağı / HATAY

Yüzölçümü : 475,26 m2

İmar Durumu: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde olup konut alanı olarak planlanmıştır. Taşınmaz üzerindeki yapının ruhsat kaydı ve yapı izin belgesi yoktur. Söz konusu taşınmazın 2025 yılına ait arsa birim m2 değeri 33,09 tl'dir

Kıymeti : 9.142.620,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: 2565 sayılı Kanun'un 28. Maddesi Gereği Yabancıların Taşınmaz Mal Edinemeyecekleri ve İzin Alınmadıkça Kiralayamayacakları Bölge İçerisinde Kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:49

23/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02368609