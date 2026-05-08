T.C. SAMANDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMANDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 24/02/2023 tarihli 126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinin 7. fıkrası uyarınca aşağıda tapuda kayıtlı olduğu yer, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliklerinin adı soyadı belirtilen taşınmaz mallar hakkında Kamulaştırma Kararı verilmiştir.
 
Duruşma tarihleri, dosya esas numaraları ve duruşma saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2912 Sayılı yasanın 6. Maddesinin (g) fıkrası gereğince İLAN olunur.
 
İLİ: HATAY
 
İLÇESİ: SAMANDAĞ
 
SIRA NO ESAS NO MAHALLE ADA/PARSEL NO MALİKİN ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI VASFI TOPLAM ALAN(m²) KAMULAŞTIRILACAK ALAN (m²) DURUŞMA GÜN VE SAATİ
1 2025/211 Hıdırbey 3561 Ada 56 Parsel NAİM SOY SÜLEYMAN TAM Ağaçlı tarla 6.144,25 6.144,25 14.05.2026
09.35
2 2025/225 Hıdırbey 3559 Ada 2 Parsel NAZIM SOY SÜLEYMAN TAM Tarla 7.567,08 7.567,08 14.05.2026
09:40
3 2025/227 Hıdırbey 3561 Ada 47 Parsel SEMİR TURUNÇ
HASAN TURUNÇ		 GARİP 1/2 Ağaçlı Tarla 11.008,16 11.008,16 14.05.2026
09:45
4 2025/229 Hıdırbey 3561 Ada 59 Parsel GÜLAY FAHLIOĞULARI NAZMİYE BEYAZGÜL
CEMİLE KÜÇÜK
NURAY FAHLIOĞULLARI
AYDİNE KÖSE
CANSU TURUNÇ		 GARİP
GARİP
GARİP
GARİP
GARİP
MİTHAT		 9711/53555
9711/53555
9711/53555
9711/53555
9711/53555
1000/10711		 Meyve Bahçesi 10.723,63 10.723,63 14.05.2026
09:30
5 2025/249 Hıdırbey 3559 Ada 3 Parsel NAZIM SOY SÜLEYMAN TAM Tarla 4.693,69 4.693,69 14.05.2026
09:25
6 2025/277 Hıdırbey 3561 Ada 49 Parsel EMİNE AŞKAROĞLU
ASIF AŞKAR
NAİM MİÇOOĞULLARI
ALİ AŞKAR
ADVA YILMAZ
HAMAMi AŞKAR
DEMET CAN
PELİN NEHİR		 SELİM
SELİM
SELİM
SELİM
SELİM
SELİM
SAMİ
SAMİ		 25/28
25/28
25/28
25/28
25/28
25/28
25/28
25/28		 Tarla 15.107,81 15.107,81 14.05.2026
09:20
7 2026/55 Vakıfköy 3216 Ada 75 Parsel TEKİN NEHİR ALİ TAM Ağaçlı Tarla 5.998,33 5.998,33 21.05.2026
09:40
8 2026/56 Vakıfköy 3216 Ada 3 Parsel ÜNAL KAHLEOĞULLARI ĞAZİ TAM TARLA 2.520,18 2.520,18 21.05.2026
09:45
9 2026/57 Vakıfköy 3204 Ada 11 Parsel MEHMET DÖNER SELAMİ Haz.24 Ağaçlı Tarla 1.509,86 377,47 21.05.2026
09:50
10 2026/58 Vakıfköy 3204 Ada 8 Parsel MEHMET DÖNER SELAMİ TAM Ağaçlı Tarla 2.074,97 2.074,97 21.05.2026
09:55
11 2026/59 Vakıfköy 3201 Ada 9 Parsel AYGÜL ATAR EDİP TAM Bağ 2.841,29 2.841,29 21.05.2026
10:20
12 2026/71 Hıdırbey 3551 Ada 28 Parsel ALİ YAPRAK ELVAN TAM Ağaçlı Tarla 1.845,83 1.845,83 18.06.2026
09:05
13 2026/72 Hıdırbey 3551 Ada 25 Parsel NEJDET BEYAZ ALİ TAM Ağaçlı Bağ, Tarla 388,51 388,51 18.06.2026
09:00
14 2026/73 Hıdırbey 3551 Ada 24 Parsel NEJDET BEYAZ ALİ TAM Ağaçlı Tarla 361,68 361,68 18.06.2026
09:10
15 2026/74 Hıdırbey 3551 Ada 23 Parsel NEJDET BEYAZ ALİ TAM Ağaçlı Tarla 817,96 817,96 18.06.2026
09:15
16 2026/75 Hıdırbey 3551 Ada 17 Parsel SAMİ KUŞAK MİHAİL TAM Tarla 9.390,54 9.390,54 18.06.2026
09:20
17 2026/76 Hıdırbey 3551 Ada 11 Parsel MEDİHA RENCUZOĞULLARI ALİ TAM Tarla 4.461,38 4.461,38 18.06.2026
09:25
18 2026/77 Hıdırbey 3550 Ada 33 Parsel YAKUP BAHAP NUREDDİN TAM Tarla 8.357,22 8.357,22 18.06.2026
09:30
19 2026/78 Hıdırbey 3550 Ada 29 Parsel GÜLÜMSER YEŞİLOVA MEHMET TAM Tarla 1.331,20 1.331,20 18.06.2026
09:35
20 2026/79 Vakıfköy 3217 Ada 2 Parsel SELİM NURAL KAHRAMAN NURAL SEYİTHAN NURAL ABDURRAHMAN ABDURRAHMAN REMZİ 495/2400 953/2400
119/300		 Arsa 10.086,49 10.086,49 18.06.2026
09:40
21 2026/16 Vakıfköy 3205 ada 6 parsel SERKİS ARAKEL PENENYAN TAM Tarla 16.395,93 16.395,93 18.06.2026
09.50
22 2026/30 Vakıfköy 3198 ada 21 parsel İSMET ÖZDEMİR
SEMİRE ÇAKIR		 YUSUF 1/2b Bahçe 496,10 496,10 18.06.2026
09.45

Basın No: ILN02464219