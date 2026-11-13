T.C. SALİHLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2026/28 Tereke

Miras bırakan İlhan Akdemir hakkında mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmi Defter Tutulması İstemli) davası nedeniyle; Miras bırakanın kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanları da dahil tüm alacaklıları ve borçlularının, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde alacaklarınızı ve borçlarınızı belgeleriyle birlikte bildirmeniz için mahkememize müracaat etmeniz aksi takdirde; TMK'nun 629. maddesi gereğince, Alacaklarını süresi içerisinde yazdırmayan alacaklılara karşı mirasçı, kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmadığı gibi; terekeden kendisine geçen mallarla da sorumlu tutulamayacağı ancak alacaklının kusuru olmadan deftere yazdıramadığı veya bildirdiği halde deftere yazılmamış alacakları için mirasçının, zenginleşmesi ölçüsünde sorumlu kalacağı, alacakları, tereke mallarıyla güvence altına alınmış olan alacaklılar deftere geçirilmemiş olsa bile bu haklarını güvenceden alabilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

MİRAS BIRAKAN

TC KİMLİK NO : 26255182506

ADI SOYADI : İLHAN AKDEMİR

BABA ADI : AYDOĞAN

ANA ADI : LEYLA

DOĞUM TARİHİ : 05/10/1971

DOĞUM YERİ :AKŞEHİR

İKAMETGAH ADRESİ :CUMHURİYET MAH. 321. SK. KIRLANGIÇ SİTESİ NO: 4İÇ KAPI NO: 4 Salihli/MANİSA

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Basın No: ILN02567991