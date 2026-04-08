T.C. SALİHLİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/467

DAVALI : SEVGİ ÇELEBİ - T.C. NO:36430002918

Davacı Ümit Şahin tarafından aleyhinize açılmış olan Babalık davası yargılamasında mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Babalık dava dilekçesinde; çocuk Necati Orhan Çelebi'nin biyolojik babasının Ümit Şahin olduğu yönünde karar verilmesini talep ettiği, ilanen tebligatın ilan tebliğinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde HMK.nun 129. maddesinde yazılı unsurları içerir şekilde davaya karşı cevap dilekçesi , tanık listesi dahil bütün delillerinizi verebileceğiniz, davaya süresi içinde cevap verilmemiş olması halinde HMK 128 maddesi gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağınız, ön inceleme duruşma gün ve saati olan 14/07/2026 günü saat 09:05'te olduğu, belirlenen gün ve saate duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takıp etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz , tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde içerisinde dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunulmayan belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız , aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

