T.C. SALİHLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/1590 Esas

DAVALI : KAMİL UYAR - 55159305148 -

KRASNAYA POLYANNA ADLER SOÇİ / RUSYA FEDERASYONU

NO:300/2 İÇ KAPI NO:2 GÖKÇE KÖYÜULA/MUĞLA

NAMIK KEMAL MAH. ÇELİK SOK. NO:19 KÖPRÜBAŞI/MANİSA

ÇELİK SOK. NO:96 9980 MERKEZ/MANİSA

Mahkememizde görülen muris RAMAZAN UYAR'a ait Vasiyetname Açılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce miras bırakanın vasiyetnamesini içerir duruşma gününü bildirir davetiye muhatabın yurtiçinde yaşadığı, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ve TMK'nın 597/2. Maddesi gereğince lehlerine karşılıksız kazandırma yapılan kimselerin ve mirasçıların adresleri belli değilse kendilerine vasiyet ilanen tebliğ edileceğinden (Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2023/450 E., 2023/913 K.) vasiyetname içeriğinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 15/04/2026 günü saat: 09:05'da içeriği: Benim EŞİM ve Dört çocuğum vardır. Benim şu anda adıma kayıtlı olan MANİSA İLİ, KÖPRÜBAŞI İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ TOPRAKTEPE MEVKİİNDE VAKİİ VE KAİN TAPUNUN 0 ADA, 92 PARSEL NUMARASINDA KAYITLI BULUNAN PALAMUTLU TARLA VE DAM NİTELİKLİ 143.750,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda benim hisseme düşen kısım 50.376,67 M2'dir. Ben bu taşınmazın 21.000,00 m2 yüz ölçümlü kısmında Zeytinlik olan yeri oğlum 55159305148 T.C. Kimlik Numaralı KAMİL UYAR a, kalmasını vasiyet ediyorum. Zaten bu 21.000,00 m2 olan bölümü zeytinliği oğlumun kendisi dikmiş ve yetiştirmiştir. Bu taşınmazdan kalan 29.376,67 m2lik kısmınıda kızım 21833201662 T.C. Kimlik Numaralı SAMİYE DEMİR isimli kızıma kalmasını vasiyet ediyorum. Zaten bu yeri alırken parasınıda kızım SAMİYE DEMİR ve Eşi YAŞAR DEMİR vermişlerdir. Dolayısıyla bu söz konusu taşınmazımı yukarıda belirttiğim m2'ler doğrultusunda oğlum KAMİL ve kızım SAMİYE'ye kalması tek dileğim ve vasiyetimdir. Noter bana saklı payı anlatmıştır, ben bu anlatımlara rağmen diğer çocukların 24848615454 T.C. Kimlik Numaralı HÜLYA MERGEN ve 43426693388 T.C. Kimlik Numaralı GÜLSÜM CEYLAN'ın bu taşınmazımdan miras bırakmıyorum, tek dileğim ve vasiyetim budur" diye sözlerini bitirdi. Şeklindeki vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız veya vasiyetnameye karşı 1 Ay içersinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

