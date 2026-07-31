T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/24 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mah,2106 Parsel Nolu Taşınmaz. Tapu Kaydında Ahşap Ev Ve Bahçe. Ayrıntılı Ekli Bilirkişi Raporunda Mevcuttur. -
Yüzölçümü : 650,00 m2
İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur. Kıymeti : 10.035.527,20 TL- KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:13
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mah,2105Parsel Nolu Taşınmaz. Tapu Kaydında Kargir İki Ev Ve Bahçe, Ancak Üzerinde3 Katlı Yapı Vardır. Ayrıntısı Ekli Bilirkişi Raporunda Mevcuttur.
Yüzölçümü : 950,00 m2- Kıymeti : 26.346.840,00 TL- KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:13
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:13
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 11:13
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Hasanbey Mah, 1380 Ada, 122 Parsel Tapu Kaydında Tarla Olarak Geçmektedir. Yüzölçümü : 2.139,96 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur.
Kıymeti : 909.483,00 TL- KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:13
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 12:13
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 12:13
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Hasanbey Mah, 1380 Ada, 123 Parsel Tarla Vasfında Taşınmaz. Yüzölçümü : 3.551,21 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur
Kıymeti : 1.509.265,00 TL- KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 13:36
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Hasanbey Mah, 1380 Ada, 148ParselTarla Vasfında Taşınmaz. Yüzölçümü : 4.151,82 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur
Kıymeti : 1.660.728,00 TL- KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 14:36
28/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02521347