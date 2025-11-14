T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mah, 1199 Ada, 6 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü : 490,53 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mevcuttur - Kıymeti : 7.008.132,00 TL- KDV Oranı : %20- Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:41
11/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
