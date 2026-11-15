T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/90 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/90 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Güneşler Mah. 4658 Ada, 16 Parsel, 160,68 m2, tapuda Arsa nitelikli taşınmaz. parsel üzerinde zemin kat ve iki normal kattan oluşan üç katlı bir yapı vardır.zemin kat 90 m2, 1 ve 2 katlar 100 m2'dir,

Yüzölçümü : 160,68 m2 İmar Durumu :E-Satış Portalından Bakılabilir

Kıymeti : 8.137.100,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Güneşler Mah. 4658 Ada, 17 Parsel, tapuda Arsa nitelikli taşınmaz. Zemin kat ve bir normal kattan oluşan iki katlı konut, alt kat kullanım alanı 90 m2, üst kat kullanım alanı 110 m2'dir.

Yüzölçümü : 178,10 m2 İmar Durumu :E-satış portalından bakılabilir

Kıymeti : 6.437.200,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 12:01

12/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02595949