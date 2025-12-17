T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/95 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah. 1.275,00 M2 Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 1.275,00 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan ve dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 605.625,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:46
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah. 1.788,16 M2 Tarla Vasıflı Taşınmaz Yüzölçümü : 1.788,16 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan ve dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 804.672,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:46
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah. 1.648,79 M2 Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 1.648,79 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan ve dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 989.274,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:30
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah. 2.571,22 M2 Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 2.571,22 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan ve dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 1.157.049,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 11:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah. 2.887,96 M2 Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 2.887,96 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan ve dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 1.732.776,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 13:42
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah. 4.721,57 M2 Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 4.721,57 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan ve dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 2.124.706,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 14:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 14:42
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah. 2.084,86 M2 Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 2.084,86 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan ve dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 2.293.346,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:27
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah. 3.595,29 M2 Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 3.595,29 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan ve dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 2.336.938,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 11:27
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah. 3.130,84 M2 Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 3.130,84 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan ve dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 3.287.382,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 12:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 12:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 12:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 12:27
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah. 9.687,86 M2 Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 9.687,86 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan ve dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 4.068.901,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 13:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 13:38
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 13:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 13:38
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karadere Mah. 6.867,62 M2 Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 6.867,62 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan ve dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 4.120.572,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 14:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 14:38
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 14:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 14:38
12/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02361627