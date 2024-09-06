T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/77 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :1/25000 ölçekli İmar planında kırsal yerleşim alanında kalmaktadır.
Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi Tokmaklıdere Mah. 105 Ada 29 Parsel Tarla vasıflı
Yüzölçümü : 18.721,14 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 7.488.456,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 13:34
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02085109