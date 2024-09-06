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Resmi İlanlar T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-09-06 00:00:00 -

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/77 SATIŞ
 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/77 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :1/25000 ölçekli İmar planında kırsal yerleşim alanında kalmaktadır.

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi Tokmaklıdere Mah. 105 Ada 29 Parsel Tarla vasıflı

Yüzölçümü : 18.721,14 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 7.488.456,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 13:34
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02085109