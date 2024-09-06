T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/76 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 308 Parsel Sayılı, Tapuda Tarla Vasıflı
Yüzölçümü : 1.310 m2 Kıymeti : 458.500,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu : Esatış portalda yayınlanan ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 307 Parsel Sayılı, Tapuda Tarla Vasıflı Yüzölçümü : 1.030 m2 Kıymeti : 463.500,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu :Esatış portalda yayınlanan ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 10:11
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 305 Parsel Sayılı, Tapuda Tarla Vasıflı
Yüzölçümü : 1.230 m2 Kıymeti : 553.500,00 TLKDV Oranı : %10
İmar Durumu :Esatış portalda yayınlanan ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 10:21
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Kayalarreşitbey Mahallesi, 1596 Ada 74 Parsel Sayılı bahçe
Yüzölçümü : 249,36 m2Kıymeti : 748.080,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu :Esatış portalda yayınlanan ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 10:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 10:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy Mahallesi, 1541 Ada 98 Parsel Sayılı tarla
Yüzölçümü : 1.237,41 m2 Kıymeti : 989.928,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu :Esatış portalda yayınlanan ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 10:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 10:41
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 504 Parsel Sayılı,Tapuda Tarla
Yüzölçümü : 2.300 m2 Kıymeti : 1.035.000,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu :Esatış portalda yayınlanan ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 10:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 10:51
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 503 Parsel Sayılı, Tapuda Tarla
Yüzölçümü : 4.180 m2 Kıymeti : 1.881.000,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu :Esatış portalda yayınlanan ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 11:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 11:41
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 306 Parsel Sayılı, Tapuda Tarla
Yüzölçümü : 4.420 m2 Kıymeti : 1.989.000,00 TLKDV Oranı : %10
İmar Durumu :Esatış portalda yayınlanan ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 11:51
Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 11:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 11:51
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 11:51
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy Mah., 1541 Ada 101 Parsel , Tarla Vasıflı
Yüzölçümü : 7.414 m2 Kıymeti : 5.560.500,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu :Esatış portalda yayınlanan ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 12:01
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy Mah., 1541 Ada 97 Parsel, Tapuda Tarla
Yüzölçümü : 8.093,35 m2 Kıymeti : 6.556.680,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu :Esatış portalda yayınlanan ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 12:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 12:11
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy Mah, 1541 Ada 100 Parsel, Tapuda Tarla
Yüzölçümü : 10.266,75 m2 Kıymeti : 6.954.387,50 TLKDV Oranı : %10
İmar Durumu :Esatış portalda yayınlanan ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 13:30
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Kayalarreşitbey Mah, 1596 Ada 73 Parsel Tapuda Bahçeli Ahşap Ev Vasıflı Taşınmaz. Köy yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır.
Yüzölçümü : 2.602,09 m2 Kıymeti : 8.685.632,40 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu :Esatış portalda yayınlanan ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 13:50
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02085107