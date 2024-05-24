T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/102 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,204 Parsel
Yüzölçümü : 3.237,89 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.586.566,10 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:42
Bitiş Tarih ve Saati :26/06/2024 - 10:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 10:42
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 10:42
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,285Parsel
Yüzölçümü : 6.006,97 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 2.222.578,90 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 10:56
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,284
Yüzölçümü : 4.370,13 m2 İmar Durumu ::Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.616.948,10 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 11:28
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 11:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 11:28
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 11:28
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,283 Parsel
Yüzölçümü : 4.237,82 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.525.615,20 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 11:39
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 11:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 11:39
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 11:39
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada, 286 Parsel
Yüzölçümü : 2.939,76 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.087.711,20 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 11:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 11:56
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada, 175 Parsel
Yüzölçümü : 1.454,10 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.209.582,50 TLKDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 12:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 12:07
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah,5261 Ada,8 Parsel
Yüzölçümü : 724,94 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 543.705,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 12:22
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 12:22
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 12:22
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 12:22
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5254 Ada, 87 Parsel
Yüzölçümü : 8.766,77 m2 İmar Durumu ::Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 3.769.711,10 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 13:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 13:33
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,174 Parsel
Yüzölçümü : 1.771,24 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.471.773,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 13:44
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 13:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 13:44
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 13:44
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,277 Parsel
Yüzölçümü : 2.550,27 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 867.091,80 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 14:03
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 14:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 14:03
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 14:03
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mah, 5447 Ada, 61 Parsel
Yüzölçümü : 7.040,91 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.689.818,40 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 14:19
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 14:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 14:19
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 14:19
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mah, 5446 Ada,36 Parsel
Yüzölçümü : 617,06 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 252.994,60 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 14:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 14:47
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,128 Parsel
Yüzölçümü : 2.868,09 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.032.512,40 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 14:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 14:57
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02037668