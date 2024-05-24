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Resmi İlanlar T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-05-24 00:01:00 -

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/102 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

     Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/102 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,204 Parsel
Yüzölçümü : 3.237,89 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.586.566,10 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:42
Bitiş Tarih ve Saati         :26/06/2024 - 10:42
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 10:42
Bitiş Tarih ve Saati         : 26/07/2024 - 10:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,285Parsel
Yüzölçümü : 6.006,97 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 2.222.578,90 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati         : 26/06/2024 - 10:56
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 10:56
Bitiş Tarih ve Saati        : 26/07/2024 - 10:56

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,284
Yüzölçümü : 4.370,13 m2 İmar Durumu ::Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.616.948,10 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 11:28
Bitiş Tarih ve Saati        : 26/06/2024 - 11:28
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 11:28
Bitiş Tarih ve Saati        : 26/07/2024 - 11:28

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,283 Parsel
Yüzölçümü : 4.237,82 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.525.615,20 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 11:39
Bitiş Tarih ve Saati        : 26/06/2024 - 11:39
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 11:39
Bitiş Tarih ve Saati        : 26/07/2024 - 11:39

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada, 286 Parsel
Yüzölçümü : 2.939,76 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.087.711,20 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati         : 26/06/2024 - 11:56
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati         : 26/07/2024 - 11:56

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada, 175 Parsel
Yüzölçümü : 1.454,10 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.209.582,50 TLKDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati         : 26/06/2024 - 12:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati         : 26/07/2024 - 12:07

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah,5261 Ada,8 Parsel
Yüzölçümü : 724,94 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 543.705,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 12:22
Bitiş Tarih ve Saati        : 26/06/2024 - 12:22
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 12:22
Bitiş Tarih ve Saati        : 26/07/2024 - 12:22

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5254 Ada, 87 Parsel
Yüzölçümü : 8.766,77 m2 İmar Durumu ::Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 3.769.711,10 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 13:33
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 13:33

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,174 Parsel
Yüzölçümü : 1.771,24 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.471.773,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 13:44
Bitiş Tarih ve Saati        : 26/06/2024 - 13:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 13:44
Bitiş Tarih ve Saati        : 26/07/2024 - 13:44

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,277 Parsel
Yüzölçümü : 2.550,27 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 867.091,80 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 14:03
Bitiş Tarih ve Saati         : 26/06/2024 - 14:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 14:03
Bitiş Tarih ve Saati         : 26/07/2024 - 14:03

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mah, 5447 Ada, 61 Parsel
Yüzölçümü : 7.040,91 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.689.818,40 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 14:19
Bitiş Tarih ve Saati        : 26/06/2024 - 14:19
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 14:19
Bitiş Tarih ve Saati        : 26/07/2024 - 14:19

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mah, 5446 Ada,36 Parsel
Yüzölçümü : 617,06 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 252.994,60 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati        : 26/06/2024 - 14:47
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati         : 26/07/2024 - 14:47

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah, 5253 Ada,128 Parsel
Yüzölçümü : 2.868,09 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.032.512,40 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati         : 26/06/2024 - 14:57
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati         : 26/07/2024 - 14:57

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02037668