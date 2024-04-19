T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024-04-19 00:00:00 -
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2023/7 Tereke Satış
16/04/2024
Konu : İİK 254
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE
TASFİYENİN KAPATILMASINA DAİR İLAN
MÜTEVEFFA (MURİS) : Canip KAYA (TC 13553719688)
MAHKEME KARARI : Sakarya 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/1429 E. 20221374 K
Yukarıda yerleşim yeri yazılı muris Canip KAYA hakkında Sakarya 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin yukarıda dosya numarası yazılı kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının KAPATILMASINA, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 254.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.
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Basın No: ILN02019091