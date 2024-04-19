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Resmi İlanlar T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-04-19 00:00:00 -

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/7 Tereke Satış
 
16/04/2024
 
Konu : İİK 254
 
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE

TASFİYENİN KAPATILMASINA DAİR İLAN

MÜTEVEFFA (MURİS) : Canip KAYA (TC 13553719688)

MAHKEME KARARI : Sakarya 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/1429 E. 20221374 K

Yukarıda yerleşim yeri yazılı muris Canip KAYA hakkında Sakarya 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin yukarıda dosya numarası yazılı kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının KAPATILMASINA, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 254.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02019091