T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/99 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Yazlık Mah. 1808 Ada, 11 Parselde Kayıtlı 521.75 M2 Miktarlı Arsa
Yüzölçümü : 521,75 m2 İmar Durumu : Bilirkişi raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Kıymeti : 5.217.500,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 14:30
07/03/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN01999471