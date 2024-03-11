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Resmi İlanlar T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-03-11 00:00:00 -

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/99 SATIŞ
 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/99 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Yazlık Mah. 1808 Ada, 11 Parselde Kayıtlı 521.75 M2 Miktarlı Arsa

Yüzölçümü : 521,75 m2 İmar Durumu : Bilirkişi raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kıymeti : 5.217.500,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 14:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 14:30

07/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01999471