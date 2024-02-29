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Resmi İlanlar T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-02-29 00:01:00 -

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/5 Tereke Satış
 
27/02/2024
 
Konu : Tasfiyenin şekli ve ilanı
 
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ AÇILMASI VE TASFİYENİN
BASİT USULDE YAPILACAĞINA DAİR İLAN

MİRAS BIRAKAN: Kaşif TUĞ (TC 19733123986) Mehmet ve Zeliha oğlu, Akşehir 1930 d.lu

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir. Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01993022