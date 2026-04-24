T.C. SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık Numarası : 2024/42056 Soruşturma

22/04/2026

İ L A N

SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan, şüpheli Memet ve Sevgi oğlu, Adapazarı 13/05/1994 doğumlu SELMAN GÜNEŞ hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/42056 soruşturma ve 2026/67 karar sayılı kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı ile 5 yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine, 5237 sayılı kanunun 191/3 maddesi uyarınca takdiren 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine ve tedaviye tabi tutulmasına, 5237 sayılı kanunun 191/3 - son maddesi uyarınca erteleme süresi içerisinde yıl içerisinde madde kullanıp kullanmadığının tespiti için en az iki kere ilgili kuruma sevk edileceğinin ihtarına ,erteleme süresi boyunca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması veya uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde hakkında müsnet suçtan kamu davası açılacağı hususunun ihtarına , erteleme süresi içinde belirtilen yükümlülüklere uygun davranılması halinde kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verileceğinin ihtarına, kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde yetkili ve görevli Sakarya Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz hakkının bulunduğunun kararın tebliği sureti ile ihtarına karar verildiği ancak verilen kararın beyan ettiği adreste tebliğ edilemediği/ adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi olmadığı anlaşıldığından ;

Kararın 7201 sayılı kanunun 29. maddesi gereği Türkiye genelinde yayımlanan ve trajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazetede ilan edilmesine karar verildiği ve son ilan tarihinde itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve yasal sürede itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

