T.C. SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık Numarası : 2023/7353 Soruşturma 24/05/2023

İ L A N

SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, şüpheli MUHİDDİN ve ŞHALE oğlu, SURİYE 1985 doğumlu Ahmed El RIFAI hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 24/05/2023 tarih, 2023/7353 Soruşturma ve 2023/599 Karar sayılı Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı ile; şüpheli hakkında yürütülen soruşturamada yeterli delil bulunması nedeniyle kamu davasının açılmasının 5 yıl süre ile ertelenmesine, TCK'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 191/3 maddesi uyarında takdiren 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine ve 1 yıl süre ile tedaviye tabi tutulmasına, yükümlülüklerine uygun davranması halinde 5 yıllık süresinin tamamlanmasından sonra CMK'nun 1714 maddesi uyarınca kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş, ancak verilen karar şüphelinin bildirmiş olduğu adresinde aranmasına rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı TK'nun 29. maddesi gereği hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kararın Türkiye genelinde yayımlanan ve trajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazetede ilan edilerek, kararın gazete ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ve süresi içerisinde itiraz edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01835855