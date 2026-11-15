T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İ L A N

ESAS NO : 2025/1874 Esas

KARAR NO : 2026/862 Karar

Davacı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vekili : Av. MEHMET GÖKKAYA

Davalılar : OSMAN ÇAYVE DİĞERLERİ

Dosya davalısı Osman Çay hakkında Dairemizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan;

Bartın 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/366 E - 2024/437 K sayılı kararı ile görülerek karara bağlanan Kamulaştırma davasında davacı tarafın istinaf yoluna başvurması üzerine, Dairemizin 02/04/2026 tarihli kararı ile; "davacı idare vekilinin istinaf itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükme yönelik yapılan istinaf başvurusunun HMK 353/1-b/1 bendi uyarınca Esastan Reddine...," dair karar verilmiş olup; bedel yönünden İlanen Tebligatın yayınlanan gününden itibaren 2 hafta içinde başvurulduğunda Yargıtay nezdinde Temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/11/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02596435