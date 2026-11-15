T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İ L A N
ESAS NO : 2025/1874 Esas
KARAR NO : 2026/862 Karar
Davacı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vekili : Av. MEHMET GÖKKAYA
Davalılar : OSMAN ÇAYVE DİĞERLERİ
Dosya davalısı Osman Çay hakkında Dairemizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan;
Bartın 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/366 E - 2024/437 K sayılı kararı ile görülerek karara bağlanan Kamulaştırma davasında davacı tarafın istinaf yoluna başvurması üzerine, Dairemizin 02/04/2026 tarihli kararı ile; "davacı idare vekilinin istinaf itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükme yönelik yapılan istinaf başvurusunun HMK 353/1-b/1 bendi uyarınca Esastan Reddine...," dair karar verilmiş olup; bedel yönünden İlanen Tebligatın yayınlanan gününden itibaren 2 hafta içinde başvurulduğunda Yargıtay nezdinde Temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/11/2026
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Basın No: ILN02596435