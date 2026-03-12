  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. SAKARYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. SAKARYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. SAKARYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Mahkememizin 2024/296 esas sayılı dosyasında davacı Ali İhsan Canbulat tarafından davalıların murisi 1987 yılında vefat eden Suriye Özkoç adına kayıtlı Sakarya ili Erenler ilçesi Kayalarreşitbey Mahallesi 1621 ada 1 parsel nolu taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı Ali İhsan Canbulat adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Bu nedenle Osman kızı Suriye Özkoç hakkında bilgisi olan ve/veya mirasçısı olan ve/veya mirasında üstün hak sahibi olan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde Mahkememize başvurmaları ihtar ve ilan olunur. 03/03/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02421204