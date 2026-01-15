T.C. SAKARYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2025/183 esas nolu dosya ile açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında Melih Yılmaz'ın (152*****948 ) adresi bulunmadığından tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup HMK 147. maddesi uyarınca tahkikat duruşması için 11.03.2026 günü saat 12:10'da geçerli bir özrü olmadan hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği 150. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda karar verileceği ihtaren tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

Basın No: ILN02381209