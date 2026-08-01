T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2025/170 Esas

DAVALI1-NAİL DANÇ-TC. Kimlik no: 47815189148

Davacı tarafından aleyhinize açılan dava konusu Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Ekizcemüslüm mahallesi, 2439 ada 66 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen ve kolluk birimlerince bildirilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

'' Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde HMK'nın 129.maddesinde belirtilen zorunlu unsurları içeren cevap dilekçesi ile delil olarak gösterdiğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek mahkemeye vermeniz, başka yerlerden getirtilecek belgelere ilişkin bilgileri vermeniz, gerekirse tespit edilecek delil avansını yatırmanız, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ihtar olunur '' ilanen tebliğ olunur. 28/07/2026

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Basın No: ILN02521712