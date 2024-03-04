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Resmi İlanlar T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-04 00:00:00 -

T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2023/283 Esas
 
MALİYE HAZİNESİ ileSAKARYA DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
 
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesinde kain 2452 ada 467 parsel sayılı taşınmada 12/144 hisse maliki İbrahim'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01995276