T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-03-04 00:00:00 -
T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/283 Esas
MALİYE HAZİNESİ ileSAKARYA DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesinde kain 2452 ada 467 parsel sayılı taşınmada 12/144 hisse maliki İbrahim'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01995276