T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/456 Esas



12/06/2023



Konu : gaiplik ilanı



Davacı SAVAŞ GENÇAY ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET GENÇAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12/06/2023



GAİP

TC KİMLİK NO : 26230913804

ADI SOYADI : AHMET GENÇAY

BABA ADI : SAFVET

ANA ADI : HİKMET

DOĞUM TARİHİ : 20/08/1964

DOĞUM YERİ : ADAPAZARI

Sakarya ili, Söğütlü ilçesi, Akarca mah. Cilt no: 32 Hane no: 10 'da nüfusa kayıtlı.

#ilangovtr

Basın No: ILN01847946