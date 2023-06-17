T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2023-06-17 00:00:00 -
T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2022/456 Esas
12/06/2023
Konu : gaiplik ilanı
Davacı SAVAŞ GENÇAY ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET GENÇAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12/06/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 26230913804
ADI SOYADI : AHMET GENÇAY
BABA ADI : SAFVET
ANA ADI : HİKMET
DOĞUM TARİHİ : 20/08/1964
DOĞUM YERİ : ADAPAZARI
Sakarya ili, Söğütlü ilçesi, Akarca mah. Cilt no: 32 Hane no: 10 'da nüfusa kayıtlı.
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Basın No: ILN01847946