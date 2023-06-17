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Resmi İlanlar T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-06-17 00:00:00 -

T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/456 Esas

12/06/2023

Konu : gaiplik ilanı

Davacı SAVAŞ GENÇAY ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET GENÇAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12/06/2023

GAİP
TC KİMLİK NO : 26230913804
ADI SOYADI : AHMET GENÇAY
BABA ADI : SAFVET
ANA ADI : HİKMET
DOĞUM TARİHİ : 20/08/1964
DOĞUM YERİ : ADAPAZARI
Sakarya ili, Söğütlü ilçesi, Akarca mah. Cilt no: 32 Hane no: 10 'da nüfusa kayıtlı.

#ilangovtr

Basın No: ILN01847946