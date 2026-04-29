Resmi İlanlar T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/442 Esas

KARAR NO : 2025/27

KARAR TARİHİ : 16/01/2025

HÜKÜM :

"1- Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 16/02/2012 tarih, 2011/2159 esas, 2012/197 sayılı kararı ile Sakarya Defterdarının kayyım olarak atandığı Sakarya ili Söğütlü ilçesi Akgöl mahallesi yeni 103/3 parsel (eski 33 parsel) sayılı taşınmaz malikleri Mustafa, İzzet, Hasan ve Fatma'nın TMK nun 588/1 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE,

2- Kayyımca yönetilen Sakarya ili Söğütlü ilçesi Akgöl mahallesi yeni 103/3 parsel (eski 33 parsel) sayılı taşınmazdaki Mustafa, İzzet, Hasan ve Fatma'yaait hisselerin TMK 588/2 maddesi gereği MALİYE HAZİNESİNE İNTİKALİNE" karar verilmiştir.

İlan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02457497