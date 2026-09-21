T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/02/2015 tarih ve 2014/1556 E. 2015/161 K. sayılı kararı ile Sakarya ili, Söğütlü ilçesi, Akarca Mahallesi eski 380 parsel ( yeni 109 Ada 2 parsel) sayılı taşınmazda bulunan Sabiha: Hasan Kızı için Sakarya Defterdarının kayyım olarak atandığını, yasal sürenin dolması sebebiyle Sabiha: Hasan Kızı gaipliğine ve TMK 588. Maddesi uyarınca söz konusu taşınmazda bulunan Sabiha: Hasan Kızıadına kayıtlı hisselerin satılması sonucu oluşan bedelin Hazineye intikalini ve T. Vakıflar Bankası Yenikent Sakarya Şubesinde adına açılı bulunan TR27 0001 5001 5801 8022 8452 54 nolu vadeli hesapta taşınmazın satış bedeli olarak biriken 121.125,75 TL'nin faizi ile birlikte Hazineye intikaline karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmakla;, mal varlığı 10 yılı aşkın süredir kayyım tarafından yönetilen Sabiha: Hasan Kızı sağ veya ölü olduğu hakkında bilgi sahibi olanların, onu görenlerin yada ondan haberdar olanların TMK 33. Maddesi gereğince ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2026/308 E. sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur.

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Basın No: ILN02551756