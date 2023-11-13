T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/285 Esas



19/07/2023

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının tensip ara kararı uyarınca;



Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02.11.2010 tarih ve 2010/1181 E.- 2010/1705 K. sayılı kararı ile Sakarya ili Serdivan ilçesi Dağköy mahallesinde kain 24 pafta 6339 parselin ve 1187 ada 2 parsel sırasında kayıtlı taşınmazın hissedarları idaresi için Sakarya Defterdarının kayyım olarak atandığı yasal sürenin dolması sebebiyle ölü Asiye mirasçılarının gaipliğine ve söz taşınmazların ortaklığın giderilmesi suretiyle satışı neticesinde T. Vakıflar Bankası Yenikent Sakarya Şubesinde TR27 0001 5001 5801 8022 8452 54 nolu vadeli hesaba yatırılan ve 14.07.2023 vade tarihi itibariyle biriken, kayyımca yönetilen 6.825,92 TL”'nin faizi ile birlikte Hazineye intikaline karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmakla;, mal varlığı 10 yılı aşkın süredir kayyım tarafından yönetilen Ölü Asliye Mirasçılarının sağ veya ölü olduğu hakkında bilgi sahibi olanların, onu görenlerin yada ondan haberdar olanların TMK 33. Maddesi gereğince ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/285 Esayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01919505