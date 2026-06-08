T.C. SAKARYA 3. AİLE MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2021/28

Davacı : Şenol Mengene TC: 23153530002

Mithatpaşa Mah. Yer Sk. No:12 Adapazarı /Sakarya

Vekili : Av. Enes Karanfil

Davalı : AGERITU BELAY DAMITEW, 99396219592

Legambo/Etiyopya

Davacı vekilince mahkememize açılan dava dilekçesinde, davalının Etiyopya uyruklu polis memuru Ageritu Belay Damitew ile evlendiklerini, çocukları olmadığını, müvekkilinin işçi olarak gittiği Etiyopya'da davalı ile tanıştıklarını, birlikte Türkiye'de yaşayacaklarına dair mutabakata vardıklarını, davalının kendi ülkesinde polis memuru olarak çalıştığını, mesleki ve sosyal konumu itibarıyla basiretli ve ferasetli olduğunu, davalının Sakarya'ya yerleştikten sonra evlenmeden önceki mutabakata aykırı biçimde ve sosyal şiddete varacak nispette sebepsiz yere şikayet etmeye, sosyal ortamlarda eşini yalnız bırakmaya, ilgisiz ve sevgisiz davranmaya başladığını, taraflar arasında ihtilaf ve sorunlar yaşayınca huzurdaki davayı açmak zorunda kaldıklarını, Sakarya'ya yerleştiği andan itibaren davalının, yerel hayata uyum sağlayamadığını, yemekleri beğenmediğini, komşularıyla ve çevresiyle anlaşamadıklarını dile getirerek şikayet ettiğini, davalının eşine karşı ilgisiz kaldığını, bedenen yakın olsalar da ruhen çok uzak olduklarını, davalının sosyal ortamlarda müvekkilini yalnız bırakarak psikolojik şiddet uyguladığını, tarafların birbirlerine karşı boşanma hususunda anlaştıklarını fakat davalının ülkesine döndüğü için boşanma hususunun nihayete ermediğini, müvekkilinin davalının talep ettiği 2000 Amerikan Doları değerindeki altının nakit karşılığını ve 1700 Amerikan dolarını kendisine teslim ettiğini, bu nedenlerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava ettiği davalıya ilanen tebliğ olunur. 18/05/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02481387