T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
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T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2026/22 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/22 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Sakarya İli Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3349 ada, 1 parselde, CY-B1 Blok, Zemin Kat, A Giriş, 3 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Korucuk Mahallesi, 4091 Nolu Sokak, 3349 Küme Evler Adapazarı/ SAKARYA
Yüzölçümü : 70 m2
Arsa Payı : 1/267
İmar Durumu : dosyasında
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:54
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:54
24/08/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02537886