  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/22 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/22 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Sakarya İli Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3349 ada, 1 parselde, CY-B1 Blok, Zemin Kat, A Giriş, 3 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Korucuk Mahallesi, 4091 Nolu Sokak, 3349 Küme Evler Adapazarı/ SAKARYA

Yüzölçümü : 70 m2

Arsa Payı : 1/267

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:54
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:54

24/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02537886