T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
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T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2026/4952 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4952 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Ekizce-Osmaniye Mahallesi, 3492 Ada, 4 parsel sayılı taşınmazın tamamı, 1,762.31 m2 yüzölçümlü olup, "Arsa" niteliğindedir.
Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Ekizce-Osmaniye Mahallesi, 3492 Ada, 4 Parsel Adapazarı/ SAKARYA
Yüzölçümü : 1.762,31 m2
İmar Durumu : dosyasında
Kıymeti : 11.590.860,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: dosyasında
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 11:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 11:33
30/10/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02584509