T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
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T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2026/546 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/546 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.300.000,00
|1
|Taşıt
|54D0666 Plakalı , 2019 Model , BMW Marka , 21065812 Motor No'lu , WBAJA3104LCD12908 Şasi No'lu . Araç Erenler Yediemin otoparkındadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:47
25/11/2026
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN02605558