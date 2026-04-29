T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15451 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, - Ada, 11418 Parselde kayıtlı, Arsa niteliğindemi taşınmazın borçlua ait 1/2 hissesi
Adresi : Beşköprü Mahallesi, 13. Cadde Serdivan / SAKARYA
Yüzölçümü : 225 m2
İmar Durumu : dosyasında
Kıymeti : 1.715.625,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:54
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:54
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 10:54
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 10:54
17/04/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02457073