T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/102 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :SAKARYA İli, SERDİVAN İlçesi, SERDİVAN Mahallesi, Kavraz mevkii, 2083 Ada, 6 Parsel , Kat: 2, 1/8 arsa paylı, 6 nolu BB, vasfı mesken,
Adresi : Beşköprü Mahallesi 3043 Sk. Bina No: 21/6 Serdivan / SAKARYA
Yüzölçümü : 94 m2
Arsa Payı : 1/8
İmar Durumu : dosyasında
Kıymeti : 2.650.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: dosyasında
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 10:04
13/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
