  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
2024/102 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/102 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :SAKARYA İli, SERDİVAN İlçesi, SERDİVAN Mahallesi, Kavraz mevkii, 2083 Ada, 6 Parsel , Kat: 2, 1/8 arsa paylı, 6 nolu BB, vasfı mesken,
Adresi : Beşköprü Mahallesi 3043 Sk. Bina No: 21/6 Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü : 94 m2

Arsa Payı : 1/8

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 2.650.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:04
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 10:04

13/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02401666