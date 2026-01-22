  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Örnek No:55*
2025/514 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/514 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : :Satışa konu Tapuda 1/1 hissesi borçlu adına kayıtlı olan taşınmaz, Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Korucuk Mahallesi hudutlarında kâin; tapunun 1712 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 9.826,00 m² yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan sitede tesis edilen kat irtifakına göre C Blok, 3.Kat 21 Bağımsız Bölüm Nolu, 54/4800 Arsa Paylı Mesken

Adresi :Korucuk Mahallesi, 4124 Nolu Sokak, Uphill Korucuk Sitesi, C Blok, No:15/3, D:21 Adapazarı/ SAKARYA

Yüzölçümü : 128 m2

Arsa Payı : 54/4800

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 5.698.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:09

16/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02385257