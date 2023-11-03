T.C. SAKARYA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/506 Esas

Karar No : 2023/246

İ L A N



SANIK : RASOOL JUMAAH KAREEM KAREEM, Jumaah ve Jumhoorıya Abbas oğlu, 27/06/1990 BAĞDAT doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ordu Mah. Denizler Aşağı Küme Evleri No : 13 Merkez / Sinop adresinde oturur. TC Kimlik No:99******732



SUÇ : Cinsel Taciz



SUÇ TARİHİ / SAATİ : 12/06/2022 -



SUÇ YERİ : SAKARYA/MERKEZ



KARAR TARİHİ : 28/04/2023



Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yazılı suçu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında mahkememiz dosyasından sanık hakkında TCK'nun 61/1, 105/1, 62, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca NETİCETEN 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş, sanığa tüm aramalara rağmen ulaşılamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7201 sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



Tebliğ edildikten sonra yedi gün içinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye ya da ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanın tutanağa geçirilmesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolu açık olduğu İLAN OLUNUR. 07/06/2023

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Basın No: ILN01922758