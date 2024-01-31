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Resmi İlanlar T.C. SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2024-01-31 00:00:00 -

T.C. SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ESAS NO : 2022/1509 Esas

HAKKINDA İLANEN
TEBLİGAT YAPILMASINA
KARAR VERİLEN: BARBAROS ÇELİK - 37105577588

DAVALILAR : 1- AŞKIN ÇELİK
2- PELİN DEMİRCİ Erenköy Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Hanedan Apt. No. 163/22 Kadıköy/ İSTANBUL
3- ABDÜLAZİZ ÇELİK 4 Temmuz Mahallesi, Fuat Balkan Sokak, No:2/1Karamürsel/ KOCAELİ
4- AHMET KULA Cuma Mah. Silahtar Hüseyin Sk No : 14 Rami Eyüp/ İSTANBUL
Ve diğer 105 hissedar.

Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve yurtdışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız/bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/03/2024 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01975442