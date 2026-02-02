T.C. SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yetkisi ile TASFİYE MEMURU SEFER BAĞRIYANIK

Sayı :2022/376 Esas

28.01.2026

SATIŞ İLANI

Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/376 Esas - 2024/479 Karar sayılı dosyasında Gürdrama Beton Yapı Elemanları İnşaat Nak. San. Ltd. Şti'nin tasfiyesine karar verilmesi neticesinde tarafım Tasfiye Memuru olarak atanmış olup, bilgileri yazılı şirkete ait Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Mollaköy mahallesi, 509 ada 26 parsel sayılı, 20.000,70 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 89.563.275,00 TL'den aşağı olmamak üzere açık arttırma usulü ile satışına karar verilmiş olup, ihalenin birinci arttırma günü 13/03/2026 - 09:45, ikinci arttırma günü 13/04/2026 - 09:45'tir.

Ödenecek KDV ve damga vergileri, taşınmaz ve ihale ile ilgili tüm sair detaylara Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi vasıtası ile tarafıma başvurulması halinde ulaşılabilecektir.

Tasfiye Memuru

Sefer BAĞRIYANIK

Tasfiye Memuru Tel No:

0532 766 0342

Satış bedelinin %10'u oranında teminat aşağıda bilgileri yazılı hesaba yatırılacak Veya tutara karşılık gelen kesin ve süresiz teminat mektubu sunulacaktır.

TR65 0001 5001 5800 7368 8861 39

Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

